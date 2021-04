PSRM critică activitatea Maiei Sandu: „Cele 100 de zile pot fi caracterizate printr-un singur cuvânt – dezamăgire”

10:50

Cimitirele din capitală vor fi închise și în acest an de Paștele Blajinilor Din cauza pandemiei, cimitirele din capitală vor fi închise și în acest an de Paștele Blajinilor. Anunțul a fost făcut de către primarul generel Ion Ceban în cadrul ședinței primăriei. Ceban îndeamnă oamenii să pomenească răposații acasă. „În curând vom lua decizia referitoare la sărbătorirea Paștelui și Paștelui Blajinilor. Cel mai probabil și în acest an vom rămâne să sărbătorim în cercuri restrânse, cu familia și pări...