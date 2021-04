Poliția, informată peste o oră despre răpirea lui Ceauș; Voicu: Avem informații că au părăsit RM pe la hotarul ucrainean

11:30

Blocaj Canalul Suez: Toate navele aflate în așteptare au traversat calea navigabilă Toate navele aflate în aşteptare în zona Canalului Suez, după eşuarea navei portcontainer Ever Given pe 23 martie, au reuşit până sâmbătă să traverseze această arteră navigabilă, fiind astfel încheiat blocajul în urma căruia sute de nave şi-au întârziat călătoria, relatează agenţia Reuters, scrie Agerpres. Ultimele 61 de nave, din cele 422 care stăteau la coadă când nava Ever Given a fost ranfluată luni, au trecu...