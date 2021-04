Zinaida Greceanîi, scrisoare către Consiliul Europei: „Maia Sandu încearcă să uzurpeze puterea în stat” (DOC)

17:40

Toate navele care au rămas blocate în zona Canalului Suez, după eşuarea navei-container Ever Given pe 23 martie, au reuşit până sâmbătă să traverseze această arteră navigabilă. Blocajul Canalului Suez a fost astfel încheiat, relatează digi24.ro. Ultimele 61 de nave, din cele 422 care stăteau la coadă când nava Ever Givem a fost ranfluată luni,