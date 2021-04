Republica Moldova a cucerit medalia de aur la Campionatul Europen de haltere

09:40

Sărbătorile pascale ar putea fi marcate și în acest an în cerc restrâns. Cel puțin așa declară edilul capitalei, Ion Ceban. În cadrul ședinței de luni a Primăriei, Ceban a menționat că, în contextul situației epidemiologice, în perioada Paștelui ar putea fi impuse anumite interdicții. Bunăoară, potrivit lui, ar putea fi interzisă ieșirea din case …