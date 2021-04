693 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

09:40

Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate a Consiliului municipal Chișinău, sub egida Primăriei municipiului Chișinău vine cu un mesaj de responsabilizare și sensibilizare către locuitorii capitalei, privind respectarea tuturor normelor epidemiologice pentru a opri răspândirea virusului COVID-19. În urma Hotărârii nr. 33 din 13 martie 2021 luată de către CESP a municipiului Chișinău, în temeiul... The post Municipalitatea îndeamnă chișinăuienii să fie în continuare responsabili și prudenți appeared first on Stop COVID-19.