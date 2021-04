Microbuz de rută cu șofer băut la volan, pe o stradă din Orhei

06:30

Polițiștii din Orhei, sub conducerea procuraturii Orhei, au identificat patru persoane, care comercializau marijuana, pe teritoriul raionului Orhei și Dubăsari, anunță un comunicat al Inspectoratului de Poliție Orhei, plasat pe pagina de facebook a acestuia. În cadrul procesului de documentare, fiind infiltrat un investigator sub acoperire, au fost efectuate mai multe achiziții de control, în ...