Premierul Mario Draghi vrea să redeschidă Italia. Pune o singură condiție

16:10

Vitamina C se găsește în fructe și legume. Nu previne răceala, dar sistemul imunitar are nevoie de ea pentru a funcționa optim. Vitamina C este foarte importantă pentru buna funcționare a organismului. Se găsește în fructe – portocale, grapefruit, lămâi, fructele de pădure, căpșuni, papaya, kiwi, ananas, melon, prune, pepene verde, banane, mere și pere. […] Articolul 5 lucruri despre vitamina C pe care ar fi bine să le știi apare prima dată în sinteza.org.