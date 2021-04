Patru companii, amendate de către Consiliul Concurenței cu 91 de milioane de lei

14:50

La aproximativ un an de la apariția virusului de tip nou pe teritoriul Republicii Moldova, medicii de la Spitalul Raional din Soroca au scris o retrospectivă a celor petrecute în 365 de zile cu de toate: echipamente de protecție, teste, epuizare fizică și frică. „A trecut un an de luptă cu acest inamic invizibil cu […] Articolul Mesajul Spitalului Raional din Soroca la un an de COVID-19: A trecut un an de luptă și de sufocare apare prima dată în sinteza.org.