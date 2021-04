Aflarea în spațiile verzi a fost permisă, prin derogare (DOC)

16:40

Pierderile şi pagubele provocate de blocarea navei Ever Given ar putea ajunge la un miliard de dolari. Declarația a fost făcută de către preşedintele Autorităţii Canalului Suez, Osama Rabie. Totodată, într-un interviu acordat postului egiptean de televiziune Sada El-Balad, Rabie a menționat că nava va rămâne în zona Marilor Lacuri până când se va finaliza