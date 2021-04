Igor Dodon: Decizia autorităților mun. Chișinău de a le permite cetățenilor să iasă în parc este corectă

11:10

În plină criză pandemică, socială și economică, primarul de Bălți, Renato Usatîi, a cheltuit sute de mii de lei pentru o vacanță de lux în afara țării. În cadrul unei emisiuni la TV8, Usatîi a recunoscut că a scos din buzunar peste 300 de mii lei. • “Cu toate biletele, cu tot, plus am făcut un tratament, car e mai scump decât în Republica Moldova, dacă nu greșesc, în jur de 15 mii de euro. În Dubai am stat câteva zile, am mers special pentru a mă vaccina, am aflat că acolo au adus Sputnik V”, a...