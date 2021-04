Basarabeanca din țara lalelelor: „Pentru mine brodatul iei înseamnă găsirea unei identități pe care nu știam că o am”

09:10

Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului și la împlinirea a 100 de ani de la înființarea Teatrului „Mihai Eminescu" din Chișinău, Președintele României, Klaus Iohannis, a acordat Înaltul Patronaj programului Anul Centenar 2021 al Teatrului „Mihai Eminescu" din Chișinău. Evenimentul se desfășoară și sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.