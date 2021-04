După anunțarea restricțiilor, Maia Sandu se arată hotărâtă să conteste starea de urgență la CC

11:50

„Zboară fără griji - Noi ne ocupăm de tot!” – aceasta este deviza celor de la eAvion.md, o companie relativ nouă pe piața de bilete avia de la noi, însă având în spate o echipă de profesioniști cu experiență în domeniu. La un an de la lansare, compania are acoperire națională: sunt 15 oficii eAvion în toată Moldova, au disponibile multiple metode de plată (cash, Poșta Moldovei, card, terminale de plată) și oferă asistența personală 24/24. Am discutat cu Valentina Șveț, director de marketing eAvion.md, ca să aflu mai multe despre acces la prețuri și reducerile preferențiale de care putem dispune pe platformă, despre ofertele reale în timp real, programul de loialitate al companiei și de ce merită să apelăm cu încredere la echipa profesionistă eAvion.