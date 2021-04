Limba română, printre limbile studiate la Academia Națională a Serviciului de Securitate din Ucraina

21:50

Relația dintre R. Moldova și România este foarte specială și această relație nu depinde de politicienii statelor noastre. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care însă a mai specificat că oamenii politici de la București și Chișinău pot să îmbunătățească și să dezvolte această relație prin acțiuni comune. „România ne este alături de ani de zile, dar mai ales în această perioadă pandemică a fost alături de noi mai mult decât orice altă țară sau alt partener de dezvoltare. Chiar și în perioada guvernului precedent, care a avut o atitudine extrem de nerespectuoasă față de București, România ne-a oferit ajutoare. Faptul că președintele Klaus Iohannis ne-a promis și ne-a și trimis aceste donații de vaccinuri este un lucru extraordinar pentru noi. Noi am reușit să începem procesul de vaccinare în R. Moldova datorită vaccinului trimis de România. Am primit asistență de mai multe feluri: echipamente de protecție, aparatură medicală. Noi știm că și România trece prin momente grele, dar cu toate acestea ne-a trimis medici la Chișinău și în alte orașe: România i-a trimis la noi, chiar atunci când ar fi avut și ea nevoie de acești medici. Toate aceste lucruri sunt foarte prețioase. Și vreau să mulțumesc în numele meu și al cetățenilor R. Moldova pentru această atitudine. Avem nevoie în continuare de România și știm că putem să contăm pe București chiar în aceste procese complicate de eliminare a corupției și de constituire a unor instituții democratice”, a subliniat Maia Sandu pentru G4media.ro. În cadrul aceluiași interviu s-a vorbit și despre situația creată, după ce România nu a mai prelungit Acordul de asistență financiară pentru R. Moldova, de 100 de milioane de euro. Mai exact, șeful statului a fost întrebat la ce se referea Ministerul de Externe de la Chișinău, atunci când a acuzat partea română că vrea să introducă noi „condiții politice” care nu sunt prevăzute în niciun document bilateral. „Aceste condiții sunt similare cu acordurile pe care R. Moldova le are cu alți parteneri și țin de asigurarea dezvoltării democratice a R. Moldova. Este vorba despre condiții referitoare la reforma justiției, combaterea corupției. E normal să fie așa. Țările care vor să ne ajute, România în acest caz, vrea să ne asigure că aceste ajutoare sunt pentru cetățeni și nu ajung în buzunarele unor funcționari prin metode obscure și în mod ilegal. Din păcate, guvernul condus de Ion Chicu (premier între noiembrie 2019 și decembrie 2020) a refuzat să aprobe aceste modificări la Acord, Protocolul 6 și guvernul lui Aureliu Ciocoi (premier interimar din 31 decembrie 2020) nu are suficiente puteri pentru a semna acest document. Noi credem că a fost o nedorință, nu a existat susținere în Parlament pentru ca R. Moldova să semneze acest Acord. Documentul a expirat, dar eu am toată certitudinea că atunci când vom depăși această criză politică și vom avea la Chișinău un guvern care nu este anti-român, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, vom putea să reluăm negocierile asupra unui program de asistență și să stabilim proiecte care sunt actuale și să facem angajamente clare asupra modului în care acești bani vor fi cheltuiți”, a mai explicat Maia Sandu, președintele R. Moldova. Articolul Maia Sandu: Relația dintre R. Moldova și România este foarte specială și nu depinde de politicienii statelor noastre apare prima dată în InfoPrut.