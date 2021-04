Alte 100.000 teste rapide de diagnostic pentru detectarea Ag SARSCoV-2 au fost achiziționate și urmează să fie distribuite instituțiilor medicale

09:10

În contextul suspendării temporare a procesului de vaccinare cu lotul AstraZeneca ABV 2856 în România, informăm că, vaccinuri din acest lot nu sunt utilizate pe teritoriul Republicii Moldova. Cele 21.600 doze de vaccin AstraZeneca recepționate ca donație din România, fac parte din lotul AstraZeneca ABV 6096. Specialiștii în imunizare și autoritățile responsabile de gestionarea campaniei... The post Cele 21.600 doze de vaccin AstraZeneca recepționate ca donație din România, fac parte din lotul AstraZeneca ABV 6096 appeared first on Stop COVID-19.