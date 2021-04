Secretarul general adjunct al NATO, despre parteneriatul dintre România și Republica Moldova

12:20

România are obligația să apere identitatea și drepturile românilor din Ucraina, a fost mesajul transmis, joi, de senatorul Claudiu Târziu, președintele Comisiei pentru românii de pretutindeni, aflat într-o vizită oficială la Cernăuți. În cursul zilei, senatorul Claudiu Târziu avut o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Consiliului Național al Românilor din Ucraina și cu Uniunea Interregională „Comunitatea Românească”, la Centrul cultural „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, unde au fost abordate o serie de probleme grave cu care se confruntă cei jumătate de milion de români din Ucraina. Printre subiectele discutate se numără consecințele aplicării Legii învățământului pentru comunitatea românească din Ucraina și modul în care statul român se implică în apărarea drepturilor constituționale ale românilor din Ucraina, închiderea școlilor românești sau ucrainizarea lor, nebugetarea programului de burse oferite de către statul român pentru elevii români din Ucraina, lipsa finanțării de către statul ucrainean a mass-mediei și a organizațiilor românești, dar și subfinanțarea acestora de către statul român și starea gravă a monumentelor românești din zonă. „Mi-am reafirmat întreg sprijinul, atît al meu, cît și al Comisiei pentru românii de pretutindeni pe care o conduc, și i-am asigurat pe interlocutori că vom continua să facem presiuni asupra instituțiilor din România pentru ca acestea să-și respecte promisiunile legate de burse și să suplimenteze bugetele pentru finanțarea programelor care se adresează românilor din Ucraina”, a scris copreședintele AUR pe pagina de Facebook. În final, parlamentarul a subliniat că România are datoria să apere identitatea românilor din Ucraina și să utilizeze toate mijloacele democratice, inclusiv instituțiile europene și internaționale din care face parte, pentru a se asigura că românii din Ucraina beneficiază de aceleași drepturi de care beneficiază minoritatea ucraineană din România. Articolul Parlamentar de la București: România are obligația să apere identitatea și drepturile românilor din Ucraina apare prima dată în InfoPrut.