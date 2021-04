Avertismentul medicilor: Ai grijă cât de mult te stresezi! Riscul de infarct creşte semnificativ

08:50

Osama Rabie, preşedintele Autorităţii Canalului Suez (SCA), a apreciat că pierderile şi pagubele provocate de blocarea navei Ever Given ar putea ajunge la un miliard de dolari, transmite Reuters. Într-un interviu acordat postului egiptean de televiziune Sada El-Balad, Osama Rabie a declarat: „Va fi calculat nivelul pierderilor şi al pagubelor, precum şi consumul dragelor. Estimările […] Articolul Pierderile provocate de blocarea navei Ever Given în Canalul Suez, estimate la un miliard de dolari apare prima dată în sinteza.org.