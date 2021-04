Alegeri locale din UTA Găgăuzia suspendate din cauza stării de urgență

19:10

În R. Moldova, țară care se confruntă de mai multe săptămâni cu un val nemaiîntâlnit de îmbolnăviri și decese urmare a coronavirului, s-a introdus azi stare de urgență, pe o perioadă de două luni, prin urmare valabilă și de Paști. Dar majoritatea parlamentară care a luat decizia nu a anunțat și un lockdown odată cu starea de urgență, cu măsuri restrictive măcar apropiate de cele de la începutul pandemiei, ceea ce a întărit vocile contestatare care întrezăresc mai degrabă motive politice decât sanitare în spatele deciziei.Cu toate că cel care conduce acum guvernul în demisie, șeful de la externe, Aureliu Ciocoi, a încercat să convingă parlamentul că scopul lui e pandemia, nu amânarea alegerilor, invocând cifre și cifre, unele mai alarmante ca altele, s-au lăsat convinși doar deputații majorității.„Nu am văzut altă soluție decât să vin cu propunerea, repet, propunerea către parlament, ca parlamentul să examineze oportunitatea instituirii stării de urgență în R. Moldova”, a declarat în timpul dezbaterii parlamentare Aureliu Ciocoi.„Nici o vorbă despre stare de urgență nu a fost din partea executivului la Consiliul Suprem de Securitate, nicio vorbă, de parcă de ieri, de la ședința CSS până la ședința guvernului, de la 18.30, s-a întâmplat ceva extraordinar. Dar termenul de două luni, 60 de zile, e clar că trădează ceva și trădează ceea ce spune liderul dvs. [Igor Dodon]. Haideți să introducem pe două-trei săptămâni și să vedem cum merg lucrurile! Nu, pentru că interesul e cu totul altul”, i-a replicat un deputat din PAS.„Legea spune clar: pe perioada stării de urgență nu poate fi dizolvat parlamentul, deci în următoarele 60 de zile parlamentul nu poate fi dizolvat. În continuare, dacă nu cunoașteți care este planul, vă spun eu, citându-l pe președintele dvs. [Igor Dodon]: această stare de urgență va fi impusă pe perioada 1 aprilie-30 mai și, inclusiv, să fie retrași bani din rezerva BNM, ca să fie ajutați oamenii care au avut de suferit”, a continuat șeful democraților, Pavel Filip.„Pentru ce stare de urgență? Pentru ce? Nu este clar. Clar este pentru toți că până nu trecem vaccinarea, noi nu o să depășim această criză, iată, în loc să fie învestit un guvern normal, în următoarele nouă luni o să fie continuat acest experiment politic față de țară, adică până dl Dodon și dna Sandu nu ajung la data alegerilor agreată de dânșii, noi trebuie așa să mergem. Și unica sursă care a rămas sunt împrumuturile de la bănci și creșterea datoriei externe. Noi am înțeles foarte bine acest spectacol, Platforma DA nu va participa la el și nu va vota această stare de urgență”, a adăugat un deputat al platformei DA, Alexandru Slusari.Parlamentarii opoziției cred așadar că motivul din care s-a formulat această cerere acum e exclusiv politic, dat fiind faptul că bătălia socialiștilor cu rivala lor de la președinție pe tema anticipatelor trebuie în curând să se tranșeze la Curtea Constituțională, foarte probabil în defavoarea primilor, prin urmare un astfel de regim ar amână anticipatele.În dezbaterea parlamentară, pe de altă parte, au sunat argumente ca cel că, deși o cerere similară a fost formulată de către Consiliul Suprem de Securitate de pe lângă președinție încă acum trei săptămâni, când situația deja ardea și îmbolnăvirile, ca și decesele, deja explodaseră, guvernul nu a venit atunci în parlament, iar acum vine, pentru că socialiștii s-ar fi resemnat în fața viitoarei pierderi.O altă nemulțumire a opoziției a fost că guvernul nu a spus, odată cu cererea, și ce măsuri concrete pentru a opri pandemia are de gând să întreprindă. De ce stare de urgență fără lockdown și de ce tocmai pe două luni – sunt doar alte câteva întrebări ridicate azi în plen de contestatarii deciziei.Igor Dodon, fost președinte, acum lider socialist, și-a adus și el contribuția la această neîncredere generală, după ce a spus într-un interviu apărut chiar în ziua dezbaterii parlamentare, precum și înainte de o nouă călătorie la Moscova, după Sputnik V spune el, că introducerea stării de urgență e o măsură „impusă”, la care nu s-ar fi ajuns dacă Sandu ar fi acceptat învestirea guvernului socialist, dar așa nu-i rămâne decât să-i dea guvernului existent puteri în plus, pentru a putea gestiona mai bine pandemia. „Lockdown în R. Moldova nu va fi. Noi nu vom admite așa ceva. O situație ca cea de anul trecut, cu închidere de întreprinderi și granițe, cu izolarea în case a cetățenilor nu va fi”, a spus cu fermitate în același interviu Igor Dodon.Platforma DA, care a vorbit și de riscul unei noi împovărări a bugetului, crede că starea de urgență ar urmări inclusiv să-i dea guvernului dreptul să se împrumute, sub pretextul luptei cu pandemia, de la bănci. Rațiunea aceleiași formațiuni, pe de altă parte, atunci când o acuză pe președinta Sandu că ar avea înțelegeri cu socialiștii, e că un regim ca cel votat acum i-ar fi și ei avantajos, pentru ar putea amâna alegerile atât timp cât să le ajungă medicilor să ia sub control prin vaccinare pandemia, iar Sandu nu ar mai fi acuzată ca acum de socialiști că vrea alegeri „pe timp de ciumă”.