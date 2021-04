Cine este pedagogul anului în raionul Orhei

12:00

Un bărbat care era să se înnece cu fumul ce i-a inundat apartamentul, a fost salvat de pompierii din Orhei. Potrviti unui comunicat al Direcției Situații Excepționale Orhei, pompierii au fost alertați în zorii zilei de azi ( ora 5:31), că dintr-un apartament apartament din strada Eminescu 6, în centrul orașului iese fum și se ...The post Pompierii au salvat un bărbat dintr-un apartament învăluit de fum la Orhei first appeared on Radio Orhei.