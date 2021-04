Adaugă volum la rădăcini în condiții de casă. 5 metode eficiente și la îndemâna oricui

11:00

Un fermier din localitatea Dângeni, din raionul Ocnița, s-a văzut nevoit să facă gesturi de caritate. Din cauza că are peste 15 tone de ceapă în depozite și nu are unde s-o comercializeze, bărbatul oferă această legumă în mod gratuit tuturor celor care au nevoie de ea, transmite Agora cu referire la agrobiznes.md. Potrivit sursei […]