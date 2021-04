ASEM — gazda primului Centru Municipal de Vaccinare împotriva COVID-19

13:15

Deși sunt răspândiți pe tot mapamondul, bucătăria care i-a inventat de fapt a fost Germania, tocmai în secolul XVIII, atunci când un grup de germani care aveau trasee comerciale în Asia au observat că localnicii poziționau carne de vită sub şaua cailor pentru a o frăgezi ca mai apoi să o poată consuma. Astfel germanilor le-a plăcut ideea de carne frăgezită și au pus-o și ei în aplicare odată la reîntoarcerea acasă, în orașul Hamburg. Iar ceva timp mai târziu, carnea de vită tocată se transformase într-o specialitate populară a germanilor. Articolul Best of: Savurează ceva delicios de pe canapeaua comodă din sufragerie. Nouă localuri din Chișinău de unde poți comanda cei mai buni bugeri apare prima dată în #diez.