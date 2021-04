Programul zborurilor în luna aprilie. Care sunt destinațiile operate de AirMoldova

11:15

Cu toții am trecut prin clipa în care am câștigat primii bani la o vârstă fragedă. Cu siguranță, mulți dintre noi am cheltuit acei lei pe lucruri inutile, dar gustoase. La acea vreme, nimeni nu ne-a lămurit că putem gestiona banii noștri altfel: rațional și în perspectivă. Educația financiară trebuie să înceapă din copilărie, de la cinci-șase ani, ca apoi acești copii să poată preveni cheltuielile iraționale și nejustificate. Articolul (video) Vindeau sticle goale, mergeau la competiții și confecționau scaune. Cum își câștigau banii în copilărie membrii și membrele echipei #diez apare prima dată în #diez.