Astăzi a fost deschis primul Centru municipal de vaccinare

La nivel mondial, peste 439,3 milioane de doze de vaccin au fost deja administrate, ceea ce se egalează cu 5,7 doze pentru fiecare 100 de persoane. În acest moment deja există un decalaj mare în programele de vaccinare a diferitor țări, iar unele dintre ele nu au ajuns încă la nicio singură doză per 100 de persoane. Datele sunt preluate din sursele guvernamentale de către membrii proiectului Our World in Data a Universității din Oxford, Marea Britanie.