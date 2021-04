Ce spun astrele azi, 1 aprilie

05:00

Berbec Luna plasata in Scorpion, in zona banilor altora, vorbeste despre cresterea interesului in ce priveste stabilitatea materiala. Te gandesti la bani, faci tot felul de calcule si strategii, cauti surse de finantare pentru un proiect. In prima parte a zilei, poti primi niste vesti bune in acest sens. Insa, in ce priveste relatiile cu prietenii, acestea sunt fragile, din cauza nerespectarii ...