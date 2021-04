Astăzi, în Moldova și în lume

19:10

A încetat din viață din cauza COVID-19, la vârsta de 71 de ani, psihologul Lilia Gorceag, de la Centrul de asistență și protecție pentru victime și potențiale victime ale traficului de ființe umane. Un portret al regretatei specialiste și aliate a celor aflați în situații de viață grele, a pregătit la Chișinău Diana Răileanu: Ultima discuție pe care am avut-o cu Lilia Gorceag a fost în decembrie anul trecut. Am abordat în rubrica „Lumea din Jur” subiectul violenței în familie, după ce misiunea OSCE a prezentat un raport potrivit căruia în R. Moldova 73 la sută dintre femei și fete suferă pe parcursul vieții de violență psihologică, fizică sau sexuală din partea partenerului.Din discuția noastră am reținut următoarea frază a Dnei Gorceag: „niciodată bătaia nu a salvat omenirea”: „Ce este poate chiar straniu pentru cineva care ne ascultă, dar violența lasă amprenta și asupra unui bebeluș. Este neliniștit, plânge, deci, vorbim de un copil care are doar câteva luni, nemaivorbind de cei care sunt mai măricei. La ei apare sentimentul de bază: insecuritatea, frica. Și această frică are urmări foarte serioase și amprenta rămâne pe viață. Care este ea? Om anxios, om care foarte greu se adaptează social. Adevărul este că niciodată bătaia nu a salvat omenirea.”Va rămâne în memorie ca omul s-a preocupat prioritar de problemele beneficiarilor: ale victimelor violenței în familie și traficului de ființe umane, deasupra intereselor personale, constată președinta de onoare a Centrului de Drept al Femeilor, Angelina Zaporojan. În 2009, Lilia Gorceag s-a numărat printre specialiștii care au pus umărul la crearea Centrului ce a sprijinit de atunci mii de victime:„Cu dna Gorceag noi am reușit să atingem sute și poate chiar mii de suflete nu doar ale femeilor și copiilor afectați de violență și trafic, noi am demarat un proiect extraordinar de instruire a poliției, judecătorilor, procurorilor, asistenților sociali, medicilor de familie, avocaților – un proiect la acel moment poate utopic. Violența era atât de mult normalizată, tolerată, chiar pe alocuri mușamalizată. Nu exista implicare din partea organelor de drept. Dar mai presus decât partea profesională, am învățat calități omenești, de a-ți face munca cu demnitate și fără a căuta o recunoaștere. În fiecare caz tu faci cât de bine poți, fără a căuta o recompensă.”Psihologul Lilia Gorceag s-a remarcat mai ales pentru promovarea în R. Moldova a Convenției pentru prevenirea și combaterea violenței, cunoscută drept Convenția de la Istanbul. Documentul a fost semnat de Republica Moldova în 2017, însă nu și ratificat. Lilia Gorceag a preferat să activeze „din umbra”, iar această calitate îi face cariera și mai valoroasă, constată Angelina Zaporojan:„În acest domeniu, noi, cei care asistăm victimele, suntem tot timpul expuși traumei. Într-adevăr, ne încărcăm foarte mult cu toate trăirile pe care le-a avut fiecare femeie, fiecare copil, fiecare familie în parte. Dna Lilia reușea, nu știu cum, cred că avea un dar de la Dumnezeu și nu în zadar a lucrat pentru oameni. Reușea să îmbărbăteze și să ofere sprijin chiar și în cel mai greu caz.”Europa Liberă: Ce schimbări în domeniul drepturilor omului și-ar fi dorit să le vadă duse la bun sfârșit Dna Gorceag?Angelina Zaporojan: „Bineînțeles că și-ar fi dorit nici să nu avem aceste cazuri care distrug vieți, dar dacă e să privim mai îngust pe partea de specializare, atunci vorbim despre servicii de calitate accesibile tuturor celor care au nevoie și oferite, bineînțeles, gratuit. Pentru asta și-a depus toate eforturile în tot ceea ce a făcut și a făcut cu mare dedicație și iubire de omul apropiat. Pentru asta îi suntem recunoscători. Va rămâne mereu vie în amintirile și inimile noastre.”