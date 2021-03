Prima Oră, 31 Martie 2021 - Partea a 2-a

22:30

În fiecare an, când temperatura ajunge la 37° C la umbră, oameni din întregul Egipt se adună în deșert, unde petrec până la cinci zile îngropați în nisipul fierbinte.Această procedură este un fel de tratament medical care se spune că are efecte miraculoase asupra sănătății omului.Aflați din reportaj cum are loc această procedură.