Ministerul Sănătății anunță o nouă etapă de vaccinare împotriva COVID: Se referă la persoanele cu vârsta 60+

“Aceste facilități Republica Moldova le-a obținut în 2018, după o înțelegere pe care am avut-o cu președintele rus, Vladimir Putin. Este vorba despre 5 grupuri de produse. În această perioadă noi am economisit aproape 2 miliarde de lei, bani care exportatorii noștri nu au achitat când vindeau marfa în federația Rusă. Este un ajutor esențial. Nu mai sunt președinte, nu pot duce tratative cu autoritățile ruse, dar putem discuta la nivel de partid. Cunosc informații, că președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a discutat subiectul cu autoritățile ruse, și am rugat ca premierul interimar, dl Ciocoi, să se adreseze către premierul rus și acum acest subiect este analizat de partenerii de la Moscova”, a explicat Dodon.