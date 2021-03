Un copil cu vârsta de trei ani și doi lucrători medicali, printre cei 45 de decedați de COVID-19 în ultimele 24 de ore

09:10

Un fermier din localitatea Dângeni din raionul Ocnița s-a văzut nevoit să facă gesturi de caritate. Din cauza că are peste 15 tone de ceapă în depozite și nu are unde s-o comercializeze, bărbatul oferă această legumă în mod gratuit tuturor celor care au nevoie de ea, scrie agrobiznes.md. Potrivit sursei citate, calitatea produsului este confirmată și de primul export din acest an realizat în România.