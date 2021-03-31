​ MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A VOTAT PENTRU INTRODUCEREA STĂRII DE URGENȚĂ

Infotag, 31 martie 2021 19:30

​ MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A VOTAT PENTRU INTRODUCEREA STĂRII DE URGENȚĂ

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