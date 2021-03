Cursul valutar, 1 aprilie

13:40

2020 a fost dificil din punct de vedere al condițiilor climaterice. Seceta severă a diminuat semnificativ recoltele și calitatea fructelor. În acest sens, din an în an, tot mai mulți producători cheltuie bani în plus ca să achiziționeze sisteme de irigare pentru plantațiile multianuale. Dacă în 2019, Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură a […] Articolul Irigarea – soluție pentru investiții inteligente apare prima dată în AgroTV.