O fetiță din Italia face școală online de pe munte, din mijlocul caprelor. „Ești norocoasă”

Situația pandemică a degradat prea mult, iar un Guvern în demisie nu are competențe depline pentru a opri catastrofa sanitară. Astfel premierul interimar, Aureliu Ciocoi, le-a explicat deputaților necesitatea de a institui starea de urgență pe teritoriul Republicii Moldova. „Nu am văzut altă soluție, decât să vin cu propunerea către Parlament, precizez, cu propunerea, ca [...]