Deputat: Grâul de la Giurgiulești este din rezerva de stat, gestionată de un personaj care a colaborat ilegal cu Tiraspolul

Beyonce a câştigat cele mai multe trofee din istoria galei NAACP Image Awards La câteva săptămâni după ce a făcut istorie la premiile Grammy, cu un record de 28 de trofee, Beyonce a fost recompensată cu patru premii în cadrul galei National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards, care a avut loc în weekend, în categoriile dedicate muzicii, informează DPA. Cu un total de 22 de trofee obţinute de-a lungul timpului, Beyonce este cel mai premiat artist din istoria NAA...