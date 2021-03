Decis! Guvernul interzice exportul de grâu până pe 12 aprilie

17:00

Unul dintre cele mai comune stereotipuri despre industria IT este: „programarea trebuie să fie a doua ta limbă maternă.” Să poți programa este o abilitate utilă pentru toată lumea în secolul 21. Cu toate acestea, nu trebuie neapărat să fii fluent în coding pentru a lucra în industrie. Există o mulțime de modalități prin care poți reuși în carieră, care nu includ zile întregi de programare. Fiecare companie are nevoie de vânzători, manageri. Articolul (video) Cum ajungi să lucrezi în IT, fără experiență de programare. Află într-un nou episod CAMPUS apare prima dată în #diez.