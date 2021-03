Vicepreședintele filialei de partid PAS a fost vaccinat împotriva COVID-19

16:50

“Am reiterat faptul că problema numărul unu de pe agenda țării noastre și a întregii lumi este lupta cu pandemia. Am fost unanimi în opinia că în situația când în Moldova zilnic sunt înregistreze noi anti-recorduri la numărul de infectări și de decese, toate eforturile conducerii țării trebuie îndreptate spre achiziționarea în regim de urgență a numărului necesar de vaccinuri pentru a purcede la imunizarea în masă a cetățenilor.În acest sens am salutat disponibilitatea autorităților chineze de a dona țării noastre, în cel mai scurt timp posibil, a unui lot de vaccin împotriva Covid-19, la solicitarea președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi. Totodată, am menționat că livrarea în țara noastră a vaccinului rusesc Sputnik V va fi subiectul de bază al discuțiilor pe care le voi purta la Moscova, săptămâna curentă”, precizat Dodon.