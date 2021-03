Republica Moldova, în pragul instituirii stării de urgență

18:10

Valeriu Munteanu, liderul Uniunii Salvați Basarabia și reprezentat al Mișcării Politice Unirea de la Chișinău, a venit cu o reacție după ce autoritățile Republicii Moldova au ratat peste 60 de milioane de euro din cele 100 de milioane de euro din programul de asistență financiară acordată de România. Astfel, sursa a amintit că acordul frățesc, care a expirat pe 28 martie 2021 pentru că Guvernul de la Chișinău „nu a catadicsit să prelungească perioada de implementare a acestuia”, a fost obținut de fostul președinte interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu, în negociere cu președintele României Traian Băsescu, în îndepărtatul 2010. „Argumentele lui Mihai Ghimpu erau următoarele: „În situația în care România va investi în Republica Moldova, românii basarabeni, se vor întoarce cu fața către Țară”. Argumentele sunt perfect valabile și astăzi, doar că trebuie să mai muncim în acest sens, pentru ca anumite fenomene (spre exemplu moldovenismul primitiv, mai vechi și mai nou) să nu paraziteze aceste procese importante”, a menționat Valeriu Muneanu. Potrivit acestuia, 10 milioane din asistența financiară oferită de România s-au dus, la propriu, pe apa Bâcului. „România a spus Republicii Moldova, la un moment dat că vrea ca 15 mln. de euro din cele 100 să fie cheltuite pentru proiecte de mediu, ori frații noștri au apreciat că mediul era (și rămâne a fi) un domeniu cu necesități de investiții majore. Astfel, după 31 iulie 2015, când am venit la Ministerul Mediului, am preluat subiectul și am formulat câteva proiecte de mediu în acest sens. Cel mai consistent proiect de mediu, scris de noi, depus la București și care a fost pregătit spre realizare „este” „Curățarea râului Bâc de la orașul Bucovăț la intrarea în lacul Ghidighici și de la ieșirea din lacul Ghidighici până la ieșirea din mun. Chișinău și amenajarea (inclusiv pietonală) albiei râului pe segmentul cuprins între strada Federeului și strada Mihai Viteazu, în Chișinău”. Proiectul respectiv valora 10 milioane de euro, adică peste 200 milioane de lei. Am demisionat de la Ministerul Mediului în data de 30 mai 2017 și de atunci s-au schimbat mai multe guvernări și foarte mulți miniștri, dar proiectul românesc a rămas blocat. (...) În acest fel, s-au ratat 10 mln. de euro pentru râul Bâc și alte 5 mln de euro pentru alte proiecte de mediu, sau 25% din toți banii care au fost „respinși” de mândria exacerbată a Guvernului Chicu și personal de acest personaj (ce se vrea a fi politician), care într-o ură viscerală pentru tot ceea ce este românesc, a decis să neglijeze somațiile legale din partea Bucureștiului și a lăsat acest Acord fără prelungire. Sărac, dar mândru”, a mai spus fostul ministrul. Totodată, Valeriu Munteanu a apreciat că exercițiul bugetar al anului 2021 va fi unul extrem de complicat pentru Republica Moldova, astfel cele 60 de milioane de euro ar fi fost de mare ajutor, dacă ar fi ajuns în sate și orașe, în proiecte de infrastructură. „În orice țară normală pentru acest gen de chestiuni de „stat” s-ar fi găsit și un articol în Codul Penal pentru „șezut” la răcoare, a celor responsabili de dezmăț. Poate un procuror corect va califica aceste acțiuni (cel puțin) prin prisma art. 329 Cod Penal „Neglijența în serviciu”, ori în acest caz avem și daune deosebit de mari, 1.2 mld lei. Domnule Procuror General…?”, a întrebat liderul USB. Totuși, Valeriu Munteanu a subliniat că nu poate nici Dodon, nici Chicu și nici luptele politice fără de sfârșit din Republica Moldova „să anuleze calitatea noastră de români, a celor de pe ambele maluri ale râului Prut” „Astfel, sunt încrezător că acest Acord va fi renegociat și votat din nou în parlamentele de la București și Chișinău, întru frăția noastră, iar cei care au obstrucționat aceste procese, trebuie pedepsiți de cetățeni, prin vot, în primul rând. România, te iubim”, a conchis politicianul. Articolul Politician de la Chișinău: Nici Dodon, nici Chicu sau luptele politice nu pot anula calitatea noastră de români apare prima dată în InfoPrut.