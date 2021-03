Descinderi la Pretura Ciocana

07:20

Canalul Suez a fost deblocat, luni după-amiază, nava portcontainer Ever Given, care eşuase, fiind repusă în circulaţie, anunţă autorităţile maritime egiptene. Nava Ever Given, care eşuase pe Canalul Suez în urmă cu o săptămână, este din nou în circulaţie, anunţă Autoritatea maritimă din Egipt, citată de agenţiile de presă Bloomberg şi Reuters. Traficul pe Canalul Suez, care ...