Neregulile de la centrele de vaccinare din Edineț și din alte raioane vor fi analizate de o comisie de experți

13:45

Cadrele didactice din instituțiile de învățământ, angajate în baza Contractului individual de muncă pe durată determinată, de cel puțin un an de studii sau un an universitar, vor beneficia de concediu anual de odihnă plătit și de indemnizația la concediu, comunică MOLDPRES. Proiectul de modificare a articolului 299 din Codul Muncii a fost votat astăzi ...The post Profesorii pensionari angajați prin contract vor beneficia de concediu anual plătit first appeared on Radio Orhei.