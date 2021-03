PSRM a sesizat Curtea Constituțională privind „inexistența circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului (DOC)”

17:50

Canalul Suez a fost deblocat luni după-amiază, după ce uriașa navă Ever Given a fost eliberată și repusă în circulaţie, anunţă autorităţile maritime egiptene, potrivit BBC și Digi24. Nava Ever Given, care eşuase pe Canalul Suez în urmă cu o săptămână, este din nou în circulaţie, anunţă Autoritatea maritimă din Egipt. Traficul pe Canalul Suez,