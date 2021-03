Reacția Consiliului Concurenţei după ce Preşedinţia a depus un denunţ la Procuratură în privinţa înţelegerilor de cartel pe piaţa de carburanţi

14:00

Asociața „MĂR”, denunță abuzuri din partea Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Potrivit reprezentanților asociației, în acest moment are loc un control abuziv din partea ANSA Ungheni, inspector fiind Sergiu Gulica. Din 25 Martie, localul și-a sistat activitatea totalmente, în urma noilor restricții : – programul de activitate a fost redus pana la 20:00;– evenimentele de … Articolul Reprezentanții HoReCa sub presiune. În acest moment are loc un control abuziv din partea ANSA Ungheni apare prima dată în Punctul pe i.