Ministerul Sănătății despre vaccinarea în R. Moldova: 1% din populație a primit prima doză, procesul este organizat bine

Victime ale coronavirusului au devenit zeci de medici, asistente medicale, infirmiere și alși angajați ai instituțiilor medicale. Foto ilustrativă: Ministerul Sănătății Язык Румынский Astăzi, 27 martie, se împlinește fix un an de la decesul primului medic din Moldova, răpus de complicațiile provocate de noul coronavirus. În acest an, victime ale virusului au devenit zeci de medici, asistente medicale, infirmiere și angajați de pe ambulanță. Ministerul Sănătății i-a comemorat pe colegii plecați din viață, publicând on colaj cu portretele lor. În total, în acest colaj sunt 104 de portrete. „Pandemia COVID-19 ne-a răpit mulți oameni dragi, rude, prieteni, cunoscuți. Fiecare pierdere înseamnă un gol imens, rămas în sufletul familiei, a colegilor de lucru, a societății”, — ... 27.03.2021 - 20:48