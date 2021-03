Parisul va deveni cel mai verde oraș din Europa până în 2030. Ce măsuri au fost implementate

11:30

Canada a suspendat vaccinarea cu AstraZeneca la cei care au mai puțin de 55 de ani, din cauza suspiciunilor că pot apărea cheaguri de sânge, relatează The Guardian. Suspendarea vaccinării a fost recomandată de Comitetul Consultativ pentru Imunizare. „Există o incertitudine substanţială cu privire la beneficiile vaccinului anti-Covid de la AstraZeneca la persoanele sub 55 […] Articolul Canada a suspendat vaccinarea cu AstraZeneca pentru persoanele sub 55 de ani apare prima dată în NewsIN.