Sesizare la Curtea Constituțională privind declararea în afara legii a Partidului Șor, depusă de Platforma DA

22:15

Președinția Republicii Moldova a emis astăzi o declarație în legătură cu cererea de a lansa noi consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru, comunică MOLDPRES. Astfel, administrația Prezidențială a precizat că a recepționat un extras din stenograma ședinței Parlamentului de astăzi, 18 martie 2021 și comunică că “noi consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare ...The post Președinția a venit cu o reacție la solicitarea de a lansa consultări cu fracțiunile first appeared on Radio Orhei.