Caz tragic in capitala. Un barbat a decedat, dupa ce a cazut in gol de la etajul unui bloc aflat in constructie. Ce spune politia

Caz tragic in capitala. Un barbat a decedat, dupa ce a cazut in gol de la etajul unui bloc aflat in constructie. Ce spune politia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md