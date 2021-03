Diaspora invitată să contribuie la finisarea Centrului Social Cultural Românesc ”Filantropia„ din Orhei

12:20

Peste 118 milioane de contaminări cu SARS-CoV-2 şi mai mult de 2,6 milioane de decese asociate au fost înregistrate în lume, în decurs de un an, de când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat pandemie, potrivit News.ro. Joi se împlineşte un an de când OMS, după mai multe întruniri, a anunţat că epidemia de Covid-19 poate fi […] Articolul A trecut un an de când OMS a declarat oficial pandemie de coronavirus. Cum a evoluat criza globală de atunci apare prima dată în ER News.