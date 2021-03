Tensiuni la Portul Giurgiulești; Mai multe persoane au blocat traseul: „Se fură grâul țării”

15:40

Costul blocajului de pe Canalul Suez: 6,7 milioane de dolari pe minut Cargobotul uriaș care a blocat canalul Suez începând de marți a fost repus pe linia pe plutire, a anunțat Autoritatea Canalului Suez, potrivit BBC. Eforturile de redresare a navei vor fi reluate astăzi și traficul naval ar putea fi reluat spre finalul zilei. Blocarea canalului Suez a fost o lovitură dură dată industriei navale de transport, iar costurile acumulate în urma incidentului sunt uriașe. Nava Ever Given are 400 de me...