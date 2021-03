În Republica Moldova a ajuns cea de-a doua tranșă de ajutor umanitar din partea NATO

12:20

Primăria municipiului Chișinău informează că în prezent în spitalele municipale sunt internați 1590 de pacienți cu coronavirus. Dintre aceștia 64 se află în stare foarte gravă, 703 – în stare gravă și 777 – în stare de gravitate medie. Totodată, e de menționat că în spitalele pentru adulți locuri libere nu sunt, astfel că pacienții... The post Situația privind îmbolnăvirile prin infecția COVID-19 în municipiul Chișinău appeared first on Stop COVID-19.