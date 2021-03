La Guvern s-a discutat despre instituirea unor restricții mai dure

16:00

Un incendiu de proporții a izbucnit, luni, la rafinăria de petrol din Balongan, operată de compania de stat din Indonezia, PT Pertamina, informează Reuters. Cinci persoane au suferit răni grave, iar aproximativ 950 au fost evacuate, notează Channel News Asia. An explosion has hit the Balongan oil refinery in Indonesia's Indramayu region, local media say, as videos uploaded online [...]