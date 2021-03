Vitali Catană: Sandu nu este interesată de viața cetățenilor, de sănătatea și bunăstarea lor, ci de realizarea ”obsesiilor clocite de mintea ei bolnavă”

11:40

Participanții la sondaj au fost întrebați cum cred că vor trăi peste un an. Dacă la începutul acestui an, 44 la sută dintre respondenți au fost optimiști, deja în martie ponderea acestora a scăzut până la 35%. Pe de altă parte, a crescut numărul moldovenilor care sunt pesimiști și nu mai cred că peste un an vor trăi mai bine. Astfel, în ianuarie 15% dintre cetățeni s-au declarat pesimiști, iar în martie – 25%.Sondajul a fost realizat în perioada 9-23 martie, la comanda Public Media. La sondaj au participat 1115 de respondenți, marja de eroare fiind de 3%.