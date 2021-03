Cargobotul blocat în Canalul Suez a fost readus „parțial” pe linia de plutire

Cargobotul de mare tonaj blocat în Canalul Suez de aproape o săptămână a fost readus „parțial” pe linia de plutire, iar lucrările continuă, au anunțat autoritățile luni, fără să dea un termen precis la care nava ar putea fi redresată cu totul. Compania olandeză care ajută la eliberarea navei de containere de dimensiunea unui zgârie-nori Ever Given a spus luni că prova navei a fost desprinsă de mal, dar rămâne prinsă în nisip. „Ne mișcăm, iar asta este o știre bună. Dar n-aș spune că este ușor”, a declarat Peter Berdowski, CEO la Boskalis, compania-părinte a firmei de salvare Smit Salvage. Autoritățile egiptene și-au exprimat temerea că dacă eșuează operațiunea de repunere a navei pe linia de plutire, măcar o parte din cele peste 18.000 de containere de la bord vor trebui descărcate cu macaraua pentru a reduce greutatea navei, o operațiune care ar putea dura zile întregi, blocând mai departe navigația prin canal, cu pierderi imense pentru firmele care-l folosesc. Ever Given, care aduce containere din Asia în Europa, s-a împotmolit la 23 martie cam la 6 km nord de intrarea în canal dinspre Marea Roșie. În prezent peste 320 de nave așteaptă să treacă prin canal.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera