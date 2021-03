Cadavrul unui bărbat găsit într-o gospodărie părăsită din Edineț

14:50

Reprezentanții din partea Patridului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care au participat astăzi la consultări cu președinta Maia Sandu, au declarat că au confirmat încă o dată existența majorității parlamentare, care are înaintat deja un candidat la funcția de premier – Vladimir Golovatiuc. „Reprezentanții fracțiunii socialiștilor am participat la consultări cu președinta Sandu, unde am […]