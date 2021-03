Dacă duminica viitoare ar fi anticipatele, PAS, PSRM și PP “ȘOR” ar accede în Parlament (Sondaj)

11:20

Scade numărul moldovenilor, care sunt de părerea că peste un an vor trăi mai bine. Potrivit Barometrului socio-politic realizat de IMAS, în ultimele trei luni, numărul pesimiștilor a crescut considerabil, iar echipa celor optimiști a înregistrat o scădere bruscă. • Participanții la sondaj au fost întrebați cum cred că vor trăi peste un an. Dacă la începutul acestui an, 44 la sută dintre respondenți au fost optimiști, deja în martie ponderea acestora a scăzut până la 35%. Pe de altă parte, a cres...